Tour de France 2026 Antonio Tiberi | Per la classifica generale la concorrenza sarà fortissima

Antonio Tiberi si prepara al suo debutto al Tour de France 2026, una delle più prestigiose corse ciclistiche. Dopo aver partecipato a Giro e Vuelta, il corridore della Bahrain Victorious punta a mettersi in mostra in una gara che richiederà il massimo impegno, con una concorrenza molto agguerrita.
Cambia, rispetto alle ultime annate, il programma di Antonio Tiberi. Il corridore della Bahrain Victorious sceglie, insieme alla squadra, come piatto principale, il Tour de France 2026, gara in cui Tiberi sarà all’esordio assoluto, dopo aver corso due volte il Giro ed in quattro occasioni la Vuelta a España. Nella mente dell’atleta italiano, comunque, non c’è solo il Tour, dato che il programma stabilito in questa pre-stagione è decisamente ricco. Tiberi ne ha parlato in un’intervista concessa a Cyclism’Actu. Il programma del 2026: “ Comincerò alla Volta a la Comunitat Valenciana, in febbraio. Oasport.it
