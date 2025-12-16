Bahrain Victorious nel 2026 di Antonio Tiberi c’è il Tour de France | Classifica generale? Vedremo la concorrenza sarà fortissima
Antonio Tiberi, con Bahrain Victorious, si prepara al suo debutto al Tour de France 2026, dopo aver partecipato in precedenza a Giro e Vuelta. Un cambio di programma rispetto alle scorse stagioni, che segna un importante traguardo per il giovane corridore, pronto a confrontarsi con la fortissima concorrenza della Grande Boucle.
Cambia, rispetto alle ultime annate, il programma di Antonio Tiberi. Il corridore della Bahrain Victorious sceglie, insieme alla squadra, come piatto principale, il Tour de France 2026, gara in cui Tiberi sarà all’esordio assoluto, dopo aver due volte, appunto, il Giro e in quattro occasioni la Vuelta a España 2026. Nella mente dell’atleta italiano, comunque, non c’è solo il Tour, dato che il programma stabilito in questa prestagione è decisamente ricco. Tiberi ne ha parlato in un’intervista concessa a Cyclism’Actu. Il programma del 2026: “ Comincerò alla Volta a la Comunitat Valenciana, in febbraio. Oasport.it
BAHRAIN VICTORIOUS, Merida Scultura
Bahrain Victorious, nel 2026 di Antonio Tiberi c’è il Tour de France: “Classifica generale? Vedremo, la concorrenza sarà fortissima” - Il corridore della Bahrain Victorious sceglie, insieme alla squadra, come piatto ... oasport.it
Ciclismo, tutte le bici delle squadre pro: Bianchi con Bahrain, doppio impegno Pinarello - Tra le novità nelle partnership tra team e fornitori c’è l’arrivo di Scott alla NSN, nuovo nome della ex Israel ... it.blastingnews.com
Bahrain Victorious, programma 2026 con vista Tour de France per Antonio Tiberi: “Ci andrò per la classifica generale Vedremo, la concorrenza sarà fortissima” x.com
La partnership tra Bianchi ed il Team Bahrain Victorious riunisce il meglio di entrambi i mondi, unendo l’adrenalina della corsa con l’artigianato industriale e lo stile di Bianchi, in particolare quello di Officina Edoardo Bianchi, dove le biciclette vengono assemb - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.