Livia Ottolenghi presidente Ucei | nuova guida per l’ebraismo italiano tra educazione e lotta all’antisemitismo

Livia Ottolenghi ha assunto oggi la guida dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (Ucei) a causa della recente elezione, portando una ventata di novità nel mondo ebraico italiano. La sua nomina arriva in un momento in cui l’organizzazione si impegna a rafforzare l’educazione e a combattere l’antisemitismo, con un’attenzione particolare alle sfide attuali. Ottolenghi, che ha già ricoperto ruoli di responsabilità nel settore, promette di portare avanti progetti concreti per tutelare le comunità ebraiche nel paese.

Livia Ottolenghi Guida l’Ucei: Una Nuova Fase per l’Ebraismo Italiano. Roma, 15 febbraio 2026 – Livia Ottolenghi è stata eletta oggi presidente dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (Ucei), succedendo a Noemi Di Segni dopo nove anni e mezzo di presidenza. L’elezione, avvenuta nella capitale, apre una nuova fase per la rappresentanza dell’ebraismo italiano, con un particolare sull’educazione e il coinvolgimento delle giovani generazioni. Un Passaggio di Testimone e un Contesto Complesso. Il cambio al vertice dell’Ucei segna un momento significativo per la comunità ebraica italiana. Nove anni e mezzo di presidenza Di Segni hanno rappresentato un periodo di trasformazione, caratterizzato da sfide interne ed esterne e da un contesto in rapida evoluzione.🔗 Leggi su Ameve.eu

Livia Ottolenghi è diventata nuova presidente dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (Ucei) dopo che il Consiglio ha votato la sua nomina.

L'Ucei segnala un aumento dell'antisemitismo in Italia, con oltre 766 episodi registrati e più di 50 denunce presentate.

