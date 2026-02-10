Ddl antisemitismo Amnesty International lancia allarme | Rischio bavaglio per libertà d' espressione contro politiche genocide Israele

Amnesty International mette in guardia sui ddl contro l’antisemitismo che sono in discussione al Senato. L’organizzazione denuncia il rischio di limitare la libertà di espressione, soprattutto con il richiamo alla definizione Ihra, che potrebbe restringere anche l’attivismo civile e i diritti garantiti dalla Costituzione e dalla Cedu. L’associazione chiede di evitare norme che possano portare a un “bavaglio” su chi si esprime criticamente sulle politiche di Israele.

Antisemitismo, martedì scade il termine per gli emendamenti: nel Pd ancora distanze sul ddl
Si cerca una mediazione per le proposte di modifica da presentare al testo base adottato dalla commissione Affari Costituzionali del Senato

Antisemitismo, il Senato sceglie il ddl della Lega: opposizioni furiose, scontro totale in Commissione
La Commissione Affari costituzionali del Senato adotta il ddl Romeo come testo base contro l'antisemitismo: contenuti, voti dei gruppi e prossimi passaggi parlamentari.

