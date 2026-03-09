Annuncia il suicidio a Misilmeri i carabinieri lo tengono 50 minuti al telefono e lo salvano

Un uomo in provincia di Palermo ha chiamato i carabinieri annunciando l’intenzione di togliersi la vita. I militari sono rimasti al telefono con lui per circa 50 minuti, cercando di capire come aiutarlo. Durante questa lunga conversazione, sono riusciti a convincerlo a non agire e a intervenire tempestivamente. L’uomo è stato quindi salvato grazie alla prontezza e alla calma dei carabinieri.