Annuncia il suicidio a Misilmeri i carabinieri lo tengono 50 minuti al telefono e lo salvano
Un uomo in provincia di Palermo ha chiamato i carabinieri annunciando l’intenzione di togliersi la vita. I militari sono rimasti al telefono con lui per circa 50 minuti, cercando di capire come aiutarlo. Durante questa lunga conversazione, sono riusciti a convincerlo a non agire e a intervenire tempestivamente. L’uomo è stato quindi salvato grazie alla prontezza e alla calma dei carabinieri.
Un uomo in provincia di Palermo ha chiamato i carabinieri annunciando l’intenzione di togliersi la vita. Un operatore della centrale è riuscito a tenerlo al telefono per quasi un'ora mentre le pattuglie lo cercavano. Individuato l’appartamento, i militari sono intervenuti e lo hanno messo in salvo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
