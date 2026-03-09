Anna Tatangelo si prepara a convolare a nozze con Giacomo Buttaroni, padre della loro figlia Beatrice, nata da pochi mesi. La cantante ha annunciato ufficialmente il matrimonio, che si terrà nelle prossime settimane. Giacomo Buttaroni è il compagno di lunga data di Anna Tatangelo e padre della secondogenita. La coppia ha scelto di consolidare il loro legame con il matrimonio.

Anna Tatangelo starebbe per sposare con Giacomo Buttaroni, padre della piccola Beatrice, la secondogenita nata un paio di mesi fa. I fiori d’arancio, secondo quanto risulta a Signoretti, il direttore del settimanale Nuovo, sono previsti nei prossimi mesi. Signoretti appare piuttosto sicuro del fatto suo. Nel prossimo numero del suo magazine pubblica le foto di Anna Tatangelo e Giacomo Buttaroni in versione mamma e papà, mentre si godono una passeggiata con la piccola Beatrice nel passeggino. Un tenero quadretto famigliare in cui però, a risaltare, agli occhi dei più attenti è un dettaglio considerato rivelatore. Al dito della cantante infatti, brilla un vistoso anello, ritenuto “rivelatore” di una proposta di matrimonio e della relativa risposta affermativa. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Anna Tatangelo si sposa con il padre di sua figlia Beatrice, chi è Giacomo Buttaroni

