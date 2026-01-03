Anna Tatangelo mamma bis è nata la figlia Beatrice avuta con il compagno Giacomo Buttaroni
Anna Tatangelo è diventata mamma per la seconda volta. Nella mattina del 3 gennaio è nata la piccola Beatrice, frutto della relazione con il compagno Giacomo Buttaroni. La cantante ha condiviso con i fan la notizia della nascita, confermando l’arrivo della sorellina per il loro primo figlio. La famiglia si amplia, portando gioia e nuove emozioni per Anna e Giacomo.
