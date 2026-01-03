Anna Tatangelo è diventata nuovamente mamma. Sabato 3 gennaio è nata Beatrice, la seconda figlia della cantante di Sora e di Giacomo Buttaroni. La nascita è stata accolta con gioia dalla famiglia, che ora si arricchisce di un nuovo membro. Un momento di felicità condiviso con i fan e amici, che seguono con affetto il percorso personale dell’artista.

Anna Tatangelo è di nuovo mamma. Sabato 3 gennaio è nata infatti Beatrice, secondogenita della cantante di Sora e già amatissima dalla famiglia. A dare l’annuncio e a dimostrare tutto il suo affetto è stato il fratello di Anna, Maurizio, che in una tenera storia su Instagram, attorno alle 15 circa del pomeriggio, ha condiviso una foto con una mano di bambina, saldamente stretta ad altre due mani. Ha poi corredato l’immagine con una semplice quanto esplicita frase: “Auguri amore di zio bellissima”. In aggiornamento. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Anna Tatangelo di nuovo mamma, è nata Beatrice, la figlia con Giacomo Buttaroni

Leggi anche: Fiocco rosa per Anna Tatangelo, è nata la secondogenita Beatrice

Leggi anche: Anna Tatangelo ha partorito: è nata Beatrice

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Anna Tatangelo torna single, finita la storia con Mattia Narducci; Gravidanze vip, Anna Tatangelo, Delia Duran, Federica Pellegrini, Diletta Leotta: tutti i fiocchi rosa e blu in arrivo nel 2026; Tutte le celebrità che diventeranno genitori nel 2026; Recap delle cicogne vip del 2025 tradotto: tutte le celeb che quest'anno hanno allargato la famiglia.

Anna Tatangelo e Giacomo Buttaroni, è nata la figlia Beatrice: il parto in una clinica romana - Secondo quanto riportato da Adnkronos, è nata questa mattina, in una clinica romana, Beatrice, la figlia avuta dal compagno Giacomo ... ilmessaggero.it