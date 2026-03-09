Anisa Murati annegò perché le fu dato il braccialetto sbagliato in sei verso il processo per la morte nel bioparco

Il 17 luglio 2024, nel bioparco AcquaViva di Caraglio, una bambina di sette anni è morta annegata. Durante il processo, si è discusso del fatto che ad Anisa Murati fu consegnato un braccialetto sbagliato. La vicenda ha portato all'apertura di un procedimento giudiziario per chiarire le responsabilità legate a quella tragedia.

Era il 17 luglio 2024 quando la piccola Anisa Murati, sette anni, annegò nel bioparco AcquaViva di Caraglio (Cunero). La Procura di Cuneo ha chiesto il rinvio a giudizio per sei persone, tra animatrici, gestori e tecnici, accusati di “imprudenza, negligenza e imperizia”. Alla base delle contestazioni, spicca un dettaglio che per gli inquirenti sarebbe stato fatale: il braccialetto che Anisa indossava al polso era arancione, riservato ai nuotatori, anziché verde, destinato ai più piccoli. Le due animatrici che seguivano la comitiva sono accusate anche di non aver allertato tempestivamente i soccorsi. La piccola era stata ritrovata in fin di vita a due metri di profondità in uno dei laghi balneabili del bioparco. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

