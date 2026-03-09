Muore annegata nel lago del bioparco a 7 anni | anche il parroco tra gli indagati per la morte di Anisa Murati

La Procura di Cuneo ha chiesto sei rinvii a giudizio per la morte di una bambina di sette anni, avvenuta nel lago del Bioparco AcquaViva di Caraglio, dove la ragazza è annegata. Tra gli indagati ci sono anche il parroco e altri soggetti coinvolti nelle procedure di sicurezza del luogo. La vicenda ha portato all’apertura di un procedimento legale.

Le indagini hanno rivelato comportamenti abitualmente caratterizzati da "imprudenza, negligenza e imperizia", oltre a un errore fatale: alla piccola sarebbe stato assegnato il braccialetto per i nuotatori Sono sei i rinvii a giudizio chiesti dalla Procura di Cuneo per la morte di Anisa Murati, la bambina di sette anni annegata nel lago del bioparco AcquaViva di Caraglio. Il 17 luglio 2024 la bimba stava trascorrendo la giornata in gita con il centro estivo "Estate Ragazzi" della Valle Stura, quando improvvisamente venne persa di vista. Solo dopo alcune ore fu ritrovata in profondità nel lago, ormai senza vita. Uno degli elementi centrali dell'inchiesta per omicidio colposo riguarda il braccialetto identificativo che sarebbe stato assegnato alla bambina.