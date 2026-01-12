Elton Prince si trova attualmente in congedo dalla WWE, dopo aver subito un intervento chirurgico al collo. Questa pausa, che durerà oltre un anno, è necessaria per il suo pieno recupero. La situazione chiarisce il suo futuro nel wrestling professionistico, lasciando da parte le speculazioni e concentrandosi sulla sua salute e sul processo di guarigione.

Il futuro di Elton Prince in WWE è diventato molto più chiaro, non per nuove speculazioni, ma per la realtà dei tempi di recupero dopo un delicato intervento chirurgico al collo. In seguito a una fusione cervicale a due livelli, i medici prevedono uno stop che potrebbe superare l’anno. Prince aveva già rivelato di essersi sottoposto all’operazione dopo aver subito un infortunio spaventoso sul ring, raccontando come, durante un match, il suo corpo avesse letteralmente smesso di rispondere. In seguito ha confermato la gravità della procedura: “A maggio ho avuto una brutta caduta sul ring: la parte superiore della testa ha colpito il tappeto e una sensazione simile a elettricità rovente è esplosa attraverso il collo e le braccia. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Stop di oltre un anno per Elton Prince dopo il delicato intervento al collo

Leggi anche: WWE: Elton Prince operato al collo, carriera a rischio per lui. Splendido messaggio dell’amico Kit Wilson

Leggi anche: WWE: Nessuna rottura tra Kit Wilson ed Elton Prince, i Pretty Deadly smentiscono le voci

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Mercedes Martinez: “Il 2026 è il mio ultimo anno da wrestler”.

John Cena si ritira dal wrestling: saluta la WWE dopo oltre 20 anni - Nella notte italiana tra sabato 13 e domenica 14 dicembre, John Cena ha affrontato e perso contro Gunther nel suo ultimo match da wrestler professionista. sport.sky.it