Ogni giorno molte persone rispondono a chiamate sconosciute che offrono investimenti o abbonamenti mai richiesti. Per contrastare questo fenomeno, NordVPN ha avviato una campagna per promuovere un Android più sicuro, dedicata a fermare telemarketing indesiderato e truffe online. L’obiettivo è sensibilizzare gli utenti sull’importanza di proteggere i propri dispositivi da chiamate indesiderate e rischi digitali.

Il copione è sempre lo stesso: il telefono squilla, il numero è sconosciuto e dall’altro lato c’è chi propone un investimento garantito o un abbonamento mai richiesto. Per milioni di persone, questo scenario è diventato una costante della giornata. Per contrastare il fenomeno, NordVPN ha sviluppato una nuova funzione che analizza le chiamate in arrivo e segnala eventuali numeri potenzialmente pericolosi prima ancora che l’utente risponda. La funzione prende il nome di “Protezione delle chiamate” e si basa su un database di numeri fraudolenti, sfruttando una tecnologia simile a quella già utilizzata da NordVPN per la protezione anti-phishing. Quando arriva una chiamata, lo strumento analizza le informazioni disponibili e mostra un avviso visivo che indica la possibile minaccia: truffa, telemarketing o servizi finanziari sospetti. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - Android più sicuro: NordVPN contro telemarketing e truffe

Articoli correlati

Telemarketing selvaggio, arriva il codice a tre cifre contro le truffe: come funzionaNuova misura dell'Agcom contro il telemarketing selvaggio: partita la sperimentazione del codice a tre cifre per identificare le chiamate.

Telemarketing, arrivano i numeri a tre cifre contro truffe e chiamate moleste. Ecco come riconoscerliDopo i filtri attivati quest’anno, dal 2026 le comunicazioni ufficiali avranno un numero breve e certificato.

Approfondimenti e contenuti su Android più sicuro NordVPN contro...

Temi più discussi: NordVPN: la VPN più potente del mondo ora al prezzo più basso di sempre; Qual è la VPN più economica? Classifica aggiornata; NordVPN vs Proton VPN nel 2026: qual è la VPN migliore; NordVPN blocca anche le chiamate fraudolente sul telefono.

NordVPN - RecensioneRecensione di NordVPN, uno dei servizi VPN più famosi e più utilizzati attualmente disponibili sul mercato con oltre 12 milioni di utenti. msn.com

NordVPN in promo Black Friday: naviga sicuro e senza limiti gratis per 3 mesiApprofitta del Black Friday di NordVPN: -74% di sconto e 3 mesi gratis per la VPN più veloce e sicura al mondo. Oltre 8.400 server in più di 100 Paesi. Approfitta del Black Friday di NordVPN: -74% di ... punto-informatico.it

#Google: aggiornamenti di sicurezza sanano numerose vulnerabilità “critiche” e “alte” in #Android Rischio: Tipologia: Remote Code Execution Denial of Service Elevation of Privilege Information Disclosure acn.gov.it/portale/w/aggi… Aggiorname x.com

Oh ... Può essere benissimo il contrario (tipo il caso mio) #android #iphone - facebook.com facebook