telemarketing arrivano i numeri a tre cifre contro truffe e chiamate moleste ecco come riconoscerli

Nuovo anno e nuova misura contro chiamate insistenti, numeri camuffati, truffe sempre più sofisticate. Accanto ai filtri di rete e alle sanzioni si potrà contare sui numeri a tre cifre. Vedere comparire sullo schermo un numero a tre cifre significherà riconoscere una comunicazione istituzionale o di servizio, separandola più facilmente da call center e tentativi di frode. È l’ennesimo tassello del contrasto al telemarketing molesto, dopo le ultime due misure: a novembre il blocco per le chiamate da numeri mobili dall’estero camuffate da numeri italiani, mentre ad agosto era toccato ai fissi. Numeri a tre cifre: come funziona la nuova arma contro il telemarketing molesto. 🔗 Leggi su Panorama.it

