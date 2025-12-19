Telemarketing selvaggio arriva il codice a tre cifre contro le truffe | come funziona

In risposta al fenomeno del telemarketing selvaggio, nasce una misura innovativa: un codice a tre cifre che permette ai cittadini di identificare immediatamente chi sta chiamando. Questa iniziativa mira a contrastare le truffe e le chiamate promozionali indesiderate, offrendo maggiore trasparenza e controllo. Scopri come questa nuova mossa può proteggerti e rendere le telefonate più sicure e trasparenti.

Una nuova mossa contro il telemarketing selvaggio. Una misura che potrebbe permettere ai cittadini di sapere chi sta chiamando, individuando subito i casi di telefonate promozionali indesiderate. L'Agcom punta a rendere obbligatorie tre cifre di identificazione che rendono possibile sapere chi chiama. La proposta prevede l'assegnazione di un numero a tre cifre a tutti gli operatori per le chiamate in uscita e i messaggi. In questo modo si sa subito chi sta effettuando la chiamata, se si tratta di un'azienda titolare o di un call center. La sperimentazione dell'Agcom contro il telemarketing selvaggio.

