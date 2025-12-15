Spettacolo Lo Schiaccianoci a Montella | appuntamento al Teatro A Solimene

Sabato 27 dicembre alle ore 18.00, il Teatro A. Solimene di Montella ospiterà lo spettacolo “Lo Schiaccianoci”, saggio finale del laboratorio di teatro danza inclusivo promosso dall’Associazione Pro Disabili Autilia A. Un evento che unisce arte e inclusione, offrendo al pubblico un emozionante momento di spettacolo e sensibilizzazione.

