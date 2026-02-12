Vandali e ladri di nuovo in azione nella zona orientale | auto danneggiata

Nella notte, a via Mauri, alcuni vandali e ladri hanno tentato di rubare un’auto. Non ci sono riusciti, ma hanno danneggiato il veicolo nel tentativo. La zona è di nuovo sotto attenzione, con residenti preoccupati per l’aumento di episodi simili.

Il furto non sono riusciti a metterlo a segno, ma hanno comunque arrecato problemi al malcapitato proprietario della vettura presa di mira Ladri di nuovo in azione, nella zona orientale, esattamente in via Mauri, dove, nella notte,ignoti hanno tentato di rubare un'auto, ma senza riuscire nell'intento. Purtroppo, la vettura è stata comunque manomessa e danneggiata. Accorato l'appello dei residenti, affinchè vi siano frequenti controlli in zona, specie al calar della notte, per scongiurare nuovi episodi. SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Crollo e cedimenti senza fine a Salerno: nuovo sprofondamento del suolo dove è prevista l'inaugurazione di una mattonella🔗 Leggi su Salernotoday.it

