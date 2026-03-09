A Ancona, centinaia di persone sono scese in piazza per protestare contro le recenti leggi che, secondo i manifestanti, modificano le responsabilità nel processo di prova e rafforzano un modello sociale patriarcale. La manifestazione ha coinvolto cittadini che hanno attraversato le vie della città, esprimendo il loro dissenso senza coinvolgimenti di figure pubbliche o rappresentanti istituzionali.

Centinaia di cittadini hanno percorso le strade di Ancona per manifestare contro le nuove normative che spostano l’onere della prova sulle vittime e contestare un modello sociale patriarcale. La mobilitazione, partita dal Passetto e conclusasi in Corso Garibaldi, ha unito giovani, donne e uomini sotto lo slogan contro ogni forma di discriminazione. L’evento si è svolto nel pomeriggio del 9 marzo 2026, trasformando il Viale della Vittoria in una via di protesta pacifica ma determinata. Le associazioni coinvolte hanno lanciato appelli precisi contro il decreto legge sulla sicurezza e la normativa sul consenso esplicito, ritenuti dannosi per i diritti delle persone vulnerabili. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ancona in piazza: contro il consenso esplicito e le nuove leggi

