Australia stretta contro i predicatori d’odio dopo l’attentato di Bondi beach | nuove leggi contro il terrorismo

Dopo l’attentato di Bondi Beach, l’Australia rafforza il suo impegno contro il terrorismo introducendo nuove leggi mirate a contrastare i predicatori d’odio e garantire la sicurezza pubblica. Un passo deciso verso una società più sicura e coesa.

Dopo l’attentato islamista a Bondi Beach, l’Australia ha deciso di attuare un cambio di passo per tutelare la sicurezza dei cittadini. Il primo ministro australiano Anthony Albanese ha affermato che il suo governo reprimerà i discorsi d’odio, in seguito all’attentato che ha preso di mira un festival ebraico domenica scorsa. In totale, quindici persone sono state uccise quando due uomini armati hanno iniziato a sparare proprio durante una cerimonia per festeggiare il primo giorno di Hanukkah. Dunque, secondo le dichiarazioni del primo ministro ai giornalisti, le nuove leggi colpiranno “coloro che diffondono odio, divisione e radicalizzazione”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

