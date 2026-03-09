Iniziativa di ’Women Talking’ | No al Ddl Bongiorno Il consenso è solo esplicito

Ieri, nella Libreria delle Ragazze, il collettivo Women Talking ha organizzato un incontro per esprimere il proprio dissenso nei confronti del Ddl Bongiorno sul reato di violenza sessuale, ribadendo che il consenso deve essere sempre esplicito. L'iniziativa si è svolta in occasione della Festa della Donna, con l'obiettivo di discutere sui principi che regolano il tema del rispetto e della tutela delle vittime.

"Non solo oggi". Questo è ciò che viene sempre detto in merito alla Festa della Donna. Ieri il collettivo Women Talking, nella Libreria delle Ragazze, ha svolto un incontro contro il ' Ddl Bongiorno ' sul reato di violenza sessuale. Un testo contestato perché, hanno sostenuto le promotrici dell'incontro, stravolto rispetto a quello concordato a dicembre fra maggioranza e opposizione in Parlamento. E' stato fatto il punto sugli scenari che si potrebbero aprire in caso di approvazione del disegno di legge ma anche su come prevenire la violenza grazie all'educazione sesso-affettiva e alla recidiva tramite percorsi per uomini maltrattanti. "Quando si parla di ' consenso ' non può esistere un 'sì' già impostato – afferma Ginevra Detti –.