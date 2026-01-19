In Campania a rischio 125 Comuni montani con la nuova legge Saggese | Danneggiati i nostri territori
In Campania, 125 comuni montani sono a rischio di perdere lo status di centro montano a causa della nuova legge approvata dal ministro Calderoli. La disposizione potrebbe avere impatti significativi sui territori, come evidenziato da Saggese, che denuncia un potenziale danno alle comunità locali e alle attività economiche legate alla montagna. La questione solleva preoccupazioni sulla tutela delle aree montane e sui loro diritti.
Con la legge voluta dal leghista Calderoli 125 comuni della Campania rischiano di perdere lo status di centro montano. Saggese: "Non permetteremo che le aree interne diventino territori di serie B".🔗 Leggi su Fanpage.it
