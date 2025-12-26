Ci vollero vent’anni perché l’U riconoscesse ufficialmente il ruolo e il martirio di un comunista tedesco, Richard Sorge (nato nel 1894), che i giapponesi avevano individuato come una spia e impiccato il 7 novembre del 1944 poco dopo le dieci del mattino. Ci vollero vent’anni (e dunque parliamo del 1964), perché i comunisti russi riconoscessero che quell’uomo era stato un eroe dalla parte dei sovietici durante la Seconda guerra mondiale. A Tokyo, dove aveva vissuto dopo il 1936, Sorge era riuscito a sapere che il Giappone non avrebbe attaccato l’U nel preciso momento in cui quella stentava a sopportare il furibondo assalto delle divisioni corazzate tedesche, il che permise ai russi di spostare sul fronte antitedesco alcune divisioni che erano state apprestate a parare l’eventuale attacco giapponese e difendere così Mosca. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Vita e avventure di Richard Sorge, la più grande spia del Novecento

Leggi anche: La vita e la produzione artistica del grande pittore del Novecento Toti Scialoja raccontata in un nuovo catalogo

Leggi anche: Più di mille avventure ma solo quattro grandi amori: la vita sentimentale di Nicola Pietrangeli

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Vita e avventure di Richard Sorge, la più grande spia del Novecento.

Richard Sorge, la spia che ha vinto la seconda guerra mondiale - Al servizio dei nazisti con il marxismo nel cuore, Sorge rivelò ai generali di Mosca l'informazione strategica più importante, ma venne abbandonato e dimenticato dalla patria comunista che tanto amava ... ilgiornale.it

Dalle avventure di Kevin McCallister alla nuova vita da papà a Los Angeles: ecco che fine ha fatto Macaulay Culkin e com'è oggi la sua vita - facebook.com facebook