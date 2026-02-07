Avellino i valori militari al centro del convegno ANACOMI | Si può vivere meglio
Questa mattina ad Avellino si è svolto un convegno organizzato dall’ANACOMI, l’associazione dei commissari militari italiani. Alla riunione, svoltasi al Circolo della Stampa, hanno partecipato ufficiali e autorità locali, che hanno discusso di valori militari e di come migliorare la vita quotidiana. La presenza dell’avvocato Antonio Della Porta, nuovo alla guida della sezione provinciale, ha sottolineato l’importanza di rafforzare il ruolo dei militari nella comunità.
Al centro della discussione, il ruolo che i valori militari possono ancora avere nella società di oggi. Su questo tema si sono confrontati rappresentanti delle istituzioni insieme a figure della realtà locale. L’ANACOMI riunisce coloro che fanno parte, o hanno fatto parte, dei commissariati dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica, dell’Arma dei Carabinieri, della Croce Rossa e dell’Ordine di Malta. «I valori militari sono anche riferiti a un contesto di pace. Con questi valori, si può vivere meglio e anche la città di Avellino potrà attraversare un periodo migliore», ha concluso Della Porta.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Approfondimenti su Avellino Convegno
Il Convitto Nazionale “P. Colletta” di Avellino: eccellenza, inclusione e cittadinanza attiva al centro del convegno con l’On. Paola Frassinetti
I valori militari nel contesto attuale: Avellino ospita il vertice dell’A.NA.CO.MI
Ultime notizie su Avellino Convegno
Argomenti discussi: I valori militari nel contesto attuale: Avellino ospita il vertice dell’A.NA.CO.MI; Avellino: Valori militari nel contesto attuale; Avellino: Valori militari nel contesto attuale; Nasce ad Avellino la sezione provinciale A.NA.CO.MI.
I valori militari nel contesto attuale: dibattito ad Avellino per l'ANACOMIIl militare non deve essere strumento di guerra, deve essere strumento di pace ... msn.com
Nasce ad Avellino la sezione provinciale A.NA.CO.MISabato 7 febbraio, alle ore 10.30, presso il Circolo della Stampa di Avellino, si terrà la presentazione ufficiale della sezione provinciale dell’Associazione Nazionale Commissariato Militare (A.NA.CO ... irpinianews.it
Avellino: "Valori militari nel contesto attuale" #Avellino facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.