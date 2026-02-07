Avellino i valori militari al centro del convegno ANACOMI | Si può vivere meglio

Questa mattina ad Avellino si è svolto un convegno organizzato dall’ANACOMI, l’associazione dei commissari militari italiani. Alla riunione, svoltasi al Circolo della Stampa, hanno partecipato ufficiali e autorità locali, che hanno discusso di valori militari e di come migliorare la vita quotidiana. La presenza dell’avvocato Antonio Della Porta, nuovo alla guida della sezione provinciale, ha sottolineato l’importanza di rafforzare il ruolo dei militari nella comunità.

