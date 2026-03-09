Amministrative 2026 dopo la candidatura dell' ex Cascini i 5 stelle chiariscono | Nessuna rottura notizia appresa dalla stampa

Durante le amministrative del 2026, il Movimento 5 Stelle ha commentato la candidatura di un ex assessore a sindaco di Chieti, precisando di aver appreso la notizia dalla stampa e di non considerarla una rottura. Il capogruppo Luca Amicone e il rappresentante territoriale Antonio La Corte hanno sottolineato che, per il bene della città, è importante evitare personalismi e concentrare gli sforzi unendo le forze disponibili.

L'ex assessore, durante l'ultima riunione, aveva espresso la volontà di proporre qualcosa di diverso, ma si era già deciso l'appoggio alla candidatura di Giovanni Legnini "Chieti ha bisogno di unire tutte le forze possibili, non servono personalismi". Con queste parole il Movimento 5 Stelle, il capogruppo Luca Amicone e il rappresentante del gruppo territoriale teatino Antonio La Corte, prende atto della candidatura a sindaco di Giancarlo Cascini, ex assessore comunale del gruppo pentastellato. "La scelta dell'amico Cascini - commenta La Corte - è del tutto individuale, non c'è stata alcuna rottura all'interno del nostro gruppo.