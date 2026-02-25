Amministrative Faraone indica Roberta Lala per Agrigento e attacca | Serve una candidatura di rottura per vincere

Il vicepresidente di Italia Viva-Casa Riformista invoca un’alleanza ampia nel centrosinistra e critica la riproposizione di Sodano Il dibattito sulle prossime elezioni amministrative ad Agrigento è ormai entrato nel vivo. L'ultimo sussulto arriva da Davide Faraone, vicepresidente di Italia Viva-Casa Riformista, che interviene indicando il nome di Roberta Lala come proposta per la guida della città. Per il parlamentare la partita si gioca non soltanto sugli equilibri tra partiti, ma anche sulla qualità della candidatura. "Queste elezioni si vincono con alleanze larghe, ma anche con candidature autorevoli e di rottura, capaci di parlare oltre i confini tradizionali delle forze riformiste e progressiste". Nel caso di Agrigento, Italia Viva propone il nome di Roberta Lala. "In questi anni si è distinta per battaglie nette e coerenti contro una pessima amministrazione, incapace persino di valorizzare fino in fondo il progetto Agrigento Capitale e oggi riproposta con la candidatura del 'dinosauro' Calogero Sodano. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Lala attacca la candidatura di Sodano: “Agrigento ha bisogno di futuro, non di dinosauri”Roberta Lala critica la candidatura di Sodano, sostenendo che Agrigento necessita di un volto nuovo invece di figure del passato.

