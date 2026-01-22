Presidenza dell' Ecua revocata? Mangiacavallo | Nessuna notifica l' ho appreso dalla stampa

Dopo la revoca della nomina di Nenè Mangiacavallo alla presidenza dell'Ecua, l'interessato afferma di non aver ricevuto alcuna comunicazione ufficiale e di aver appreso la notizia dai media. La situazione ha suscitato attenzione e si attende una chiarificazione ufficiale sulla vicenda. AgrigentoNotizie ha richiesto un commento per approfondire i dettagli di questa decisione e le sue implicazioni.

La delibera della giunta regionale è del 20 gennaio, ma ancora il provvedimento non è stato consegnato al medico riberese che non esclude azioni di ricorso contro la decisione di Palazzo d'Orleans La bufera sull'Ecua è tutt'altro che passata. Dopo la revoca della nomina di Nenè Mangiacavallo dalla presidenza del Consorzio universitario “Empedocle” di Agrigento, decisa dalla giunta regionale martedì 20 gennaio con il reintegro di Giovanni Perino, AgrigentoNotizie ha chiesto un commento al diretto interessato. Dottore Mangiacavallo, come giudica la decisione attuata dal governo Schifani? “Prendo atto di questa decisione assunta dalla giunta di governo e mi riservo di agire di conseguenza".🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Consorzio universitario: revocata la nomina di Mangiacavallo, Perino torna alla guidaLa giunta regionale ha annunciato la revoca della nomina di Antonino Mangiacavallo come presidente del Consorzio universitario “Empedocle” di Agrigento, affidando nuovamente la guida a Giovanni Perino.

Argomenti discussi: Ecua, Perino passo indietro ritira le dimissioni e torna alla presidenza; ECUA, abbiamo scherzato: Perino ritira le dimissioni (di settembre) e torna alla presidenza; ECUA: anche l’assemblea dei soci salta all’ultimo minuto — Rinviata a data da destinarsi la presa d’atto della nomina di Mangiacavallo.

ECUA, abbiamo scherzato: Perino ritira le dimissioni (di settembre) e torna alla presidenzaA sancirlo è stata una delibera della giunta regionale, riunitasi il 20 gennaio scorso: revocato il decreto di nomina di Mangiacavallo ... grandangoloagrigento.it

ECUA, abbiamo scherzato: Perino ritira le dimissioni (di settembre) e torna alla presidenza A sancirlo è stata una delibera della giunta regionale, riunitasi il 20 gennaio scorso: revocato il decreto di nomina di Mangiacavallo... - facebook.com facebook