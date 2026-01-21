Pierpaolo lascia la scuola di Amici dopo alcuni mesi nel programma. La decisione, come frequentemente accaduto in passato, segue le dinamiche di selezione e discussione tra gli allievi. Veronica Peparini, coinvolta emotivamente, si è mostrata visibilmente commossa. Questo episodio si inserisce nel consueto percorso di cambiamenti e confronti che caratterizzano il talent, alimentando discussioni tra pubblico e addetti ai lavori.

Roma, 21 gennaio 2026 - Tanto tuonò che (ri)piovve. Come è ormai tradizione all’interno di Amici, gli allievi che fanno maggiormente discutere nel corso dei mesi vengono costretti ad abbandonare poco prima del Serale. Alla fase più importante ed emozionante del talent show di Maria De Filippi mancano poche settimane e quindi a questo punto risulta quantomai cruciale per i professori procedere a una selezione particolarmente accurata. Ecco quindi che le discussioni delle ultime settimane portano a conclusioni che non sempre sono piacevoli e positive per gli allievi. Pierpaolo lascia Amici. Pierpaolo, ballerino della squadra di Veronica Peparini, è stato costretto a lasciare il talent show di Maria De Filippi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Amici, Pierpaolo lascia la scuola. Veronica Peparini in lacrime

Amici 25, Veronica Peparini nella bufera dopo l’eliminazione di Giorgia: scoppia la polemicaAd Amici 25, la decisione di Veronica Peparini di eliminare Giorgia Foglini ha suscitato reazioni e discussioni tra il pubblico.

“Qui hai chiuso”. Amici 25, tocca a Veronica Peparini informare l’allievaIn vista del Serale di Amici 25, Veronica Peparini ha informato un’allieva di aver concluso il suo percorso nella fase attuale.

