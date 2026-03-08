AMICI | MARIA CHIUDE LA CLASSE DEL SERALE CHE SFIDERÀ CANZONISSIMA

Domenica 8 marzo alle 14.00 su Canale 5, Maria De Filippi conduce l’appuntamento con il talent “Amici”. In questa puntata, si chiude la classe del serale che sfiderà Canzonissima. La conduttrice ha annunciato la fine delle lezioni per i partecipanti, pronti a confrontarsi nella fase finale del programma.

Domenica 8 marzo, alle ore 14.00 su Canale 5, Maria De Filippi conduce come sempre l’appuntamento con il talent “Amici”. Due i super ospiti musicali di questa puntata: la cantautrice musicista multiplatino e vincitrice di Amici 9 Emma e il cantautore e rapper pluripremiato Rkomi che cantano in anteprima “ Vacci Piano “, brano in uscita venerdì 13 marzo per Island Records Universal Music italy. Graditissima sul palco anche la presenza di Fabio De Luigi magnifico attore e regista di “ Un Bel Giorno ” suo nuovo film uscito giovedì 5 marzo nelle sale con 01 Distribution. Ma torniamo alla classe di Amici: sono 6 i ragazzi che indossano già la maglia oro: Emiliano, Alex e Nicola, ballerini; Michele, Angie e Gard, cantanti. 🔗 Leggi su Bubinoblog

