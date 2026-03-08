Amianto nell’ex laterizi di Paduli Vessichelli | Sulla salute dei cittadini nessuno sconto

Nel comune di Paduli si è scoperto amianto nelle vecchie coperture di un ex stabilimento laterizio. Il sindaco ha ricordato un’ordinanza del luglio 2025 che imponeva la rimozione delle coperture sospette. La situazione è stata segnalata alle autorità competenti, che stanno seguendo le procedure previste per la gestione del materiale. Nessuna conclusione o commento sulle cause o sui possibili effetti sulla salute dei cittadini.

“Proteggere la salute dei cittadini di Paduli e preservare l’integrità ambientale dell’habitat naturale della mia comunità è non solo una priorità amministrativa, ma un dovere giuridico e soprattutto un vincolo umano che ha verso la comunità tutta la mia Amministrazione. Dico subito che sui temi della salute pubblica non accetto lezioni e non consento, né consentirò strumentalizzazioni elettorali”, lo spiega in una nota il sindaco di Paduli Domenico Vessichelli. “Circa la vicenda dell’ex Industria laterizi di contrada Carpinelli, nel luglio del 2025 ho firmato una ordinanza, quale massima autorità sanitaria, con la quale ho ingiunto la rimozione e lo smaltimento delle lastre in amianto poste a copertura dei capannoni presso l’ex sito industriale di Carpinelli. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

