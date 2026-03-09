A San Giovanni La Punta, un terreno abbandonato in via Cosenza contiene amianto. La presenza di questa sostanza rischia di mettere a contatto le persone con fibre pericolose, che possono rappresentare un pericolo per la salute. La zona, al centro del paese, rimane inattiva e non ancora bonificata, mentre le autorità sono state informate della situazione.

Un terreno abbandonato nel cuore di San Giovanni La Punta nasconde una minaccia silenziosa ma letale per la salute pubblica. Fibre di amianto, deteriorate e parzialmente sepolte, giacciono in via Cosenza a pochi metri da un condominio residenziale, creando un rischio concreto di contaminazione dell’aria, del suolo e delle falde acquifere. Di fronte al civico 18, questa bomba ecologica è stata oggetto di ripetute segnalazioni rimaste senza esito risolutivo, spingendo il Partito Animalista Italiano e l’associazione Difesa Consumatori e Contribuenti a depositare esposti formali presso la Procura della. L’obiettivo immediato è ottenere controlli urgenti da parte della polizia locale e dell’ARPA per verificare lo stato delle fibre nocive e la qualità ambientale, oltre alla rimozione totale dei rifiuti pericolosi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Amianto a San Giovanni: bomba silenziosa in via Cosenza

Articoli correlati

San Giovanni La Punta, amianto abbandonato in via Cosenza: presentati esposti alla ProcuraIl Partito Animalista Italiano denuncia il rischio ambientale e sanitario e chiede controlli immediati su aria, suolo e falde acquifere, oltre alla...

San Giovanni a Teduccio, Cosenza: "Ecco la tanto attesa bonifica. La spiaggia sarà più grande"“La tanto attesa bonifica dell’ultimo tratto di costa di San Giovanni a Teduccio va rapidamente avanti.

Tutti gli aggiornamenti su San Giovanni

Napoli, ex Corradini di San Giovanni tra amianto e bonifiche: sprint per recuperoCorsa contro il tempo per salvare ciò che resta dell'ex Corradini di San Giovanni a Teduccio, nella zona orientale di Napoli. L'ex complesso industriale sulla costa - che soffre per abbandono, incuria ... ilmattino.it

Amianto, entro il 2026 la mappatura completaEntro il 2026 la Regione intende mappare con droni la presenza di coperture di amianto di edifici pubblici e privati sull'intero territorio. La mappatura ha riguardato finora 30 comuni della Regione. rainews.it