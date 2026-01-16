San Giovanni a Teduccio Cosenza | Ecco la tanto attesa bonifica La spiaggia sarà più grande

A San Giovanni a Teduccio, Cosenza, proseguono i lavori di bonifica dell’ultimo tratto di costa. L’intervento mira a migliorare la qualità ambientale e ad ampliare l’area della spiaggia, offrendo maggiori spazi alla comunità e ai visitatori. La conclusione di questa operazione rappresenta un passo importante per il recupero e la valorizzazione del territorio, contribuendo alla tutela dell’ambiente e al benessere della collettività.

San Giovanni a Teduccio ritrova il suo mare, partita la bonifica dell'ultimo tratto di spiaggia - Il litorale della zona orientale della città potrebbe tornare a essere frequentato da bagnanti già dalla prossima estate ... rainews.it

SAN GIOVANNI A TEDUCCIO, MARIANNA NASCE IN CASA GRAZIE A UNA VICINA Benvenuta al mondo Marianna Marianna, 2 chili e 670 grammi, è nata in casa sul divano, senza medici né ostetriche, con l’aiuto di Elisabetta, una vicina di 50 anni. Poco pri - facebook.com facebook

