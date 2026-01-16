San Giovanni a Teduccio Cosenza | Ecco la tanto attesa bonifica La spiaggia sarà più grande

A San Giovanni a Teduccio, Cosenza, proseguono i lavori di bonifica dell’ultimo tratto di costa. L’intervento mira a migliorare la qualità ambientale e ad ampliare l’area della spiaggia, offrendo maggiori spazi alla comunità e ai visitatori. La conclusione di questa operazione rappresenta un passo importante per il recupero e la valorizzazione del territorio, contribuendo alla tutela dell’ambiente e al benessere della collettività.

“La tanto attesa bonifica dell’ultimo tratto di costa di San Giovanni a Teduccio va rapidamente avanti. La spiaggia più grande. Una riqualificazione fortemente voluta dalla Giunta del Sindaco Gaetano Manfredi. Un passo rilevante verso la nuova Storia di Napoli est. E seguiranno tanti altri passi”. 🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

