Amazon amplia in Italia il servizio Paga in contanti | oltre 35.000 punti vendita disponibili

Amazon ha ampliato in Italia il servizio “Paga in Contanti nel Punto Vendita più vicino”, che ora comprende più di 35.000 punti vendita distribuiti sul territorio. Il servizio permette ai clienti di pagare i loro acquisti online in contanti presso negozi fisici, facilitando così le transazioni per chi preferisce metodi tradizionali. La novità riguarda sia le aree urbane sia i centri più piccoli.

Amazon ha esteso in Italia la disponibilità del servizio "Paga in Contanti nel Punto Vendita più vicino", che ora può contare su oltre 35.000 esercizi convenzionati distribuiti su tutto il territorio nazionale. La rete include ricevitorie, edicole, tabaccherie e bar, ampliando ulteriormente i luoghi in cui questa modalità di pagamento era già attiva. L'obiettivo è offrire una soluzione anche a chi preferisce utilizzare il contante per gli acquisti online, senza rinunciare alla vasta selezione di prodotti e alle offerte disponibili su Amazon. Secondo Giorgio Busnelli, Country Manager di Amazon Italia, l'espansione della rete permetterà al servizio di raggiungere un numero sempre maggiore di utenti.