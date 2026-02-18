Per motivi di crisi familiari, oltre 35.000 bambini italiani sono separati dai genitori, secondo il rapporto Sioss 2024. La relazione evidenzia un incremento di affidi e ricoveri in comunità, spesso legati a situazioni di disagio economico o sociale. Le disparità tra le regioni sono evidenti: alcune aree registrano numeri molto più alti rispetto ad altre. La situazione si manifesta con un aumento delle segnalazioni e delle procedure adottate dalle autorità. Dati che mostrano una realtà complessa e diffusa nel nostro Paese.

Il Rapporto Sioss scatta la fotografia dell’Italia nel 2024: aumentano gli affidi e i ricoveri in comunità, con forti disparità regionali. Picco critico in Liguria, con 6,5 minori allontanati ogni 1.000 residenti. Il dato più contenuto è in Veneto, fermo a quota 2,6. Oltre 35.000 minori fuori famiglia. È questo il numero di bambini e adolescenti che in Italia non vivono con i propri genitori. Il dato, relativo a fine 2024, fotografa una situazione che deve far riflettere su come possano essere garantiti i diritti di coloro che non hanno ancora raggiunto la maggiore età. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Oltre 35.000 bimbi sono lontani dai genitori

Bimbi nel bosco, perché dopo l’udienza di ieri i tre fratellini non sono ancora tornati a casa dai genitoriDopo l’udienza di ieri, i tre fratellini cresciuti nei boschi di Chieti non sono ancora tornati dai genitori.

Per il sequestro dei bimbi nel bosco abbiamo già speso oltre 10.000 euroDal 20 novembre, mamma Catherine e i suoi tre figli sono collocati in una struttura protetta, con un costo giornaliero di 244 euro.

Novo Emotivno SKRETANJE SA TEME

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.