Oltre 35.000 bimbi sono lontani dai genitori
Per motivi di crisi familiari, oltre 35.000 bambini italiani sono separati dai genitori, secondo il rapporto Sioss 2024. La relazione evidenzia un incremento di affidi e ricoveri in comunità, spesso legati a situazioni di disagio economico o sociale. Le disparità tra le regioni sono evidenti: alcune aree registrano numeri molto più alti rispetto ad altre. La situazione si manifesta con un aumento delle segnalazioni e delle procedure adottate dalle autorità. Dati che mostrano una realtà complessa e diffusa nel nostro Paese.
Il Rapporto Sioss scatta la fotografia dell’Italia nel 2024: aumentano gli affidi e i ricoveri in comunità, con forti disparità regionali. Picco critico in Liguria, con 6,5 minori allontanati ogni 1.000 residenti. Il dato più contenuto è in Veneto, fermo a quota 2,6. Oltre 35.000 minori fuori famiglia. È questo il numero di bambini e adolescenti che in Italia non vivono con i propri genitori. Il dato, relativo a fine 2024, fotografa una situazione che deve far riflettere su come possano essere garantiti i diritti di coloro che non hanno ancora raggiunto la maggiore età. 🔗 Leggi su Laverita.info
Bimbi nel bosco, perché dopo l’udienza di ieri i tre fratellini non sono ancora tornati a casa dai genitoriDopo l’udienza di ieri, i tre fratellini cresciuti nei boschi di Chieti non sono ancora tornati dai genitori.
Per il sequestro dei bimbi nel bosco abbiamo già speso oltre 10.000 euroDal 20 novembre, mamma Catherine e i suoi tre figli sono collocati in una struttura protetta, con un costo giornaliero di 244 euro.
Novo Emotivno SKRETANJE SA TEME
Argomenti discussi: Crisi Clima, almeno 6.000 bambini sfollati in Madagascar dopo il ciclone Gezani; Tutta la gioia del corteo dei bimbi del Rabadan; Palacalafiore in festa: trionfo dei Me Contro Te davanti a oltre 6.000 bambini.
Gaza: oltre 20.000 bambini uccisi in 23 mesi di guerraIn quasi due anni di conflitto a Gaza, almeno 20.000 bambini hanno perso la vita sotto i bombardamenti dalle forze israeliane. Questo dato si traduce in più di un bambino palestinese ucciso ogni ora ... savethechildren.it
È un vero onore oltre che un immenso piacere collaborare con voi ospitando i vostri bimbi all'interno dei nostri corsi Grazie a tutti voi di Happy Hope Palermo che con il vostro volontariato offrite splendide opportunità a bimbi meno fortunati di altri facebook