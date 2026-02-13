Scienziati identificano la proteina che ridà vita alle cellule cerebrali

Gli scienziati hanno scoperto che una specifica proteina può ripristinare le cellule cerebrali danneggiate, offrendo nuove speranze per contrastare il deterioramento cognitivo con l’avanzare degli anni. La ricerca si basa su esperimenti condotti su modelli animali, dove questa proteina ha dimostrato di favorire la rigenerazione delle cellule nervose. Ora gli studiosi lavorano per capire come applicare questa scoperta negli esseri umani.

Una scoperta recente potrebbe cambiare il modo in cui affrontiamo il declino cognitivo legato all’età. I ricercatori dell’Università Nazionale di Singapore hanno identificato una proteina, DMTF1, in grado di ripristinare la capacità rigenerativa delle cellule staminali neurali, fondamentali per memoria e apprendimento. Senza DMTF1, queste cellule perdono progressivamente la loro funzionalità, mentre il suo aumento potrebbe aprire la strada a terapie per rallentare o invertire l’invecchiamento cerebrale. Le cellule staminali neurali generano nuovi neuroni, essenziali per l’apprendimento e la memoria. 🔗 Leggi su Cibosia.it

