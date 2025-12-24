Intra Moenia Sapori d’Inverno | ad Altavilla Silentina la 13esima edizione
Ad Altavilla Silentina torna la manifestazione "Intra Moenia, Sapori d’Inverno", giunta quest'anno alla sua tredicesima edizione. L'evento si svolgerà nel cuore della cittadina da sabato 27 a lunedì 29 dicembre.Il programmaLa rassegna propone tre giornate focalizzate sull'offerta gastronomica. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Intra Moenia - Altavilla Silentina. . Vivi la magia del Natale ad Altavilla Silentina (SA) Dal 27 al 29 dicembre (domenica 28 anche a pranzo) Intra Moenia porta sapori d’inverno, musica e tradizione nel centro storico. Ti aspettiamo tra vicoli, vino e piatti ti - facebook.com facebook
