Si è trovato faccia a faccia con un ladro (dentro casa). Lui, resosi conto di essere stato scoperto, lo ha preso a pugni in faccia per poi scappare.Attimi di paura a Cantalupo, frazione di Cerro Maggiore (hinterland nordo-ovest di Milano) nella giornata di sabato 20 dicembre. Il proprietario di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Finisce in ospedale dopo la tentata rapina in villa: preso a pugni dal ladro col flessibile

Leggi anche: Ladro si butta dalla finestra (dopo essere stato scoperto dal proprietario di casa): finisce in ospedale

Leggi anche: Ragazzino preso a pugni da uno sconosciuto fuori da scuola: finisce in ospedale con la mascella rotta

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Rapina in un supermercato in centro a Milano finisce nel sangue: accoltellato un cassiere; La notte nel cuore, anticipazioni martedì 23 dicembre: il gesto eroico di Cihan finisce male; Nuova aggressione in carcere: un detenuto finisce in ospedale; Forbidden Fruit puntate turche: Mustafa spara ad Erim che finisce in ospedale.

Finisce in ospedale dopo la tentata rapina in villa: preso a pugni dal ladro col flessibile - È successo in un'abitazione di via Ungaretti a Cantalupo, frazione di Cerro Maggiore. milanotoday.it