Finisce in ospedale dopo la tentata rapina in villa | preso a pugni dal ladro col flessibile
Si è trovato faccia a faccia con un ladro (dentro casa). Lui, resosi conto di essere stato scoperto, lo ha preso a pugni in faccia per poi scappare.Attimi di paura a Cantalupo, frazione di Cerro Maggiore (hinterland nordo-ovest di Milano) nella giornata di sabato 20 dicembre. Il proprietario di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Leggi anche: Ladro si butta dalla finestra (dopo essere stato scoperto dal proprietario di casa): finisce in ospedale
Leggi anche: Ragazzino preso a pugni da uno sconosciuto fuori da scuola: finisce in ospedale con la mascella rotta
Rapina in un supermercato in centro a Milano finisce nel sangue: accoltellato un cassiere; La notte nel cuore, anticipazioni martedì 23 dicembre: il gesto eroico di Cihan finisce male; Nuova aggressione in carcere: un detenuto finisce in ospedale; Forbidden Fruit puntate turche: Mustafa spara ad Erim che finisce in ospedale.
Finisce in ospedale dopo la tentata rapina in villa: preso a pugni dal ladro col flessibile - È successo in un'abitazione di via Ungaretti a Cantalupo, frazione di Cerro Maggiore. milanotoday.it
Grottaminarda, tentano di togliergli il pallone e lo picchiano: 14enne finisce in ospedale - Con i ragazzini che non andando a scuola, da queste parti si ritrovano sotto la piazzetta a giocare a pallone in quel campetto di c ... corriereirpinia.it
Alghero, motociclista finisce fuori strada cercando di evitare lo scontro frontale Incidente sulla litoranea di Maria Pia: un 49enne ricoverato all’ospedale con un braccio fratturato - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.