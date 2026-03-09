Allo Spazio COMEL | Wild Mood Swings la personale di Gabriele Casale

Allo Spazio COMEL di Latina si inaugura una nuova mostra intitolata Wild Mood Swings, una personale dell’artista Gabriele Casale. L’esposizione presenta una selezione di opere realizzate dall’artista, che saranno visibili al pubblico per un certo periodo. L’evento rappresenta un’occasione per approfondire il lavoro di Casale e la sua interpretazione visiva delle emozioni. La mostra rimarrà aperta fino a una data ancora da comunicare.

C'è posta per te: il gigante è ferito, ma non abbattuto. La sua "crisi" può essere letta (anche) come una buona notizia Si torna in territorio pontino con il nuovo evento ospitato presso lo Spazio COMEL di Latina: si tratta della mostra Wild Mood Swings la personale di Gabriele Casale. Tre sono i cicli in cui si articola la ricerca artistica di questi anni: Paesaggi, Isole e Boschi. In queste opere però la natura è solo un punto di partenza, per costruire un racconto fatto di luce, segno e spazio, una vera e propria partitura del colore, come suggerisce Vincenzo Scozzarella, curatore della mostra. I selvaggi panorami pontini diventano... 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Articoli correlati

“di-vento” la mostra fotografica di Simona Ballesio allo Spazio COMELNel mese di febbraio arriva allo Spazio COMEL di Latina “di-vento” la personale di Simona Ballesio.

Leggi anche: Tra richiami country e mood urbano: ecco come abbinare gli stivali con le frange per rendere ogni look più ricercato e personale

Tutti gli aggiornamenti su Allo Spazio

Argomenti discussi: Latina: Gabriele Casale. Wild Mood Swings - Mostra d'arte contemporanea nel Lazio; Latina: Philippe Halsman. In relazione - Mostra di fotografia nel Lazio.