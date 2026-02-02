di-vento la mostra fotografica di Simona Ballesio allo Spazio COMEL

La mostra fotografica di Simona Ballesio arriva a Latina, nello Spazio COMEL. Si chiama “di-vento” e propone un progetto che cattura il passare del tempo e le trasformazioni che porta con sé. Le sue foto mostrano immagini di grande atmosfera, fatte per far riflettere su come le cose cambiano con il tempo. La mostra sarà aperta tutto febbraio, pronta a coinvolgere chi cerca uno sguardo diverso sulle cose di sempre.

Nel mese di febbraio arriva allo Spazio COMEL di Latina “di-vento” la personale di Simona Ballesio. In esposizione un progetto fotografico di grande atmosfera che fissa l’attenzione sul tempo e le trasformazioni che esso implica sulle cose. Simona Ballesio non ferma l’attimo come è tipico della fotografia ma osserva ciò che muta senza manifestarsi apertamente, l’artista romana non descrive ma suggerisce una trasformazione, uno stato d’animo, un mutamento. La sua fotografia non racconta ma contempla in silenzio. Il divenire diventa essenza e senso della vita, ciò che siamo e siamo destinati a essere, è un processo che dona valore alla vita e a ogni suo momento proprio perché segno di precarietà e continuo cambiamento.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Approfondimenti su Simona Ballesio

Dal 19 al 30 marzo, Spazio B5 a Bologna apre le porte alla mostra fotografica di Andrea Borzatta intitolata “Discendere o salire”.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Simona Ballesio

Argomenti discussi: Come il vento: all'IIC Colonia la mostra fotografica a cura di Ralph Goertz; Le sculture di Piero Di Terlizzi, plasmate dalla mano e dal vento; Hokusai, il pittore dell’acqua e del vento: la grande mostra a Palazzo Bonaparte; Simona Ballesio. Di-vento.

Simona Ballesio. di-ventoMostra personale di Simona Ballesio allo Spazio COMEL di Latina, un progetto fotografico su tempo, trasformazione e fragilità delle forme. itinerarinellarte.it

Dall'inizio di quest'anno un nuovo ingresso lavorativo: Geom. Marco Micheletta Gina al Settore Tecnico - Lavori Pubblici in sostituzione del Geom. Marco Ballesio che ringraziamo per il lavoro svolto presso il nostro Ente dal 2023 al 2025. - facebook.com facebook