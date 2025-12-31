Tra richiami country e mood urbano | ecco come abbinare gli stivali con le frange per rendere ogni look più ricercato e personale

Gli stivali con le frange, un elemento versatile che richiama sia il mood country che quello urbano. Dalle varianti in suede o pelle, bassi o over-the-knee, offrono molteplici possibilità di abbinamento. Scopri come valorizzarli e integrarli con semplicità nel tuo stile, rendendoli protagonisti di look ricercati e personali. Un modo elegante per aggiungere un tocco di originalità senza rinunciare alla sobrietà.

D al suede alla pelle, dagli stivali bassi ai modelli over-the-knee. Ecco come abbinare gli stivali con le frange e trasformarli nei veri protagonisti degli outfit. Cinque idee di tendenza a cui ispirarsi. Total denim Outfit total denim e stivali con frange: un mix con cui è impossibile sbagliare. Gonna in velluto a coste La gonna in velluto a coste incontra la morbidezza degli stivali in camoscio. Maxi camicia La maxi camicia, al posto del mini dress, si indossa con un paio di stivali sfrangiati al ginocchio.

