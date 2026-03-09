Allenamento Lecce buone notizie per Di Francesco | rientra Gandelman! Novità anche su Berisha

Durante l’allenamento del Lecce, Gandelman ha ripreso a lavorare con il gruppo dopo un infortunio, mentre Berisha ha svolto parte della sessione con i compagni, ma senza completare tutto l’allenamento. L’allenatore ha diretto la seduta, che si è svolta sul campo principale, con i giocatori impegnati in esercitazioni tattiche e partitelle a ranghi contrapposti.

Andrè Milan, la rivelazione: «Siamo di fronte ad una situazione che verrà risolta prima dell’estate». I dettagli Mercato Juve, settimana decisiva per Senesi? Nuovi contatti con l’entourage e quattro big europee in corsa Calciomercato Napoli, grandi manovre per l’estate! Ecco chi è l’obiettivo dei partenopei, le ultimissime Milan Inter, Estupinan riapre la corsa scudetto e si riprende la sua stagione! Allegri decisivo (ancora) Sassuolo, parla Carnevali: «Grosso tecnico di grande qualità. Abbiamo inserito giocatori di qualità. Lo stadio vuoto.» Lazio,... 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Allenamento Lecce, buone notizie per Di Francesco: rientra Gandelman! Novità anche su Berisha Articoli correlati Conferenza stampa Di Francesco pre Lecce Udinese: «Sappiamo che dobbiamo migliorare, non abbiamo a disposizione Berisha. In futuro…»Yildiz Juve, l’ufficialità del rinnovo arriva in conferenza stampa! Le parole del talento turco Mercato Inter, pericolo scippo per Aleksandar... Di Francesco pre Lecce-Udinese: «Sappiamo di dover migliorare, senza Berisha. In futuro...»La conferenza di Eusebio Di Francesco in vista di Lecce-Udinese, sfida valida per la 24ª giornata della Serie A 2025/26, racconta una squadra... Approfondimenti e contenuti su Allenamento Lecce Temi più discussi: LECCE - Di Francesco e lo scontro diretto: Ho qualche problema a centrocampo. Cremonese da gestire; Napoli, è tornato De Bruyne: intero allenamento in gruppo, può esserci per il Torino; Juve, Vlahovic verso la convocazione: le ultime dall’allenamento di oggi, con l’Udinese…; Sky - De Bruyne si è allenato con il gruppo stamattina: cosa filtra sulla convocazione per Napoli-Torino. Allenamento al Via del Mare per il Lecce: gli ultrà riempiono la Nord e caricano la squadraAllenamento per i giallorossi con il supporto dei tifosi, mister Di Francesco programma una seduta ad Acaya per domani. calciolecce.it Lecce, allenamento a porte aperte al Via del MareIl Lecce si è allenato nel pomeriggio odierno presso lo stadio Via del Mare, svolgendo una seduta a porte aperte davanti ai propri tifosi. Dagli spalti della Curva Nord è arrivato il forte sostegno ... leccesette.it Nel pomeriggio il Lecce ha svolto un allenamento al Via del Mare. Presente la Curva Nord che ha incitato la squadra in vista della partita di domenica alle 12.30 contro la Cremonese. Sarà uno scontro diretto per la salvezza. Forte l'urlo della Nord ai calciatori - facebook.com facebook Calcio: Lecce; Gandelman in dubbio contro la Cremonese. Gli ultras presenti oggi all'allenamento #ANSA x.com