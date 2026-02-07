Eusebio Di Francesco si presenta in conferenza stampa prima della partita contro l’Udinese. Il tecnico del Lecce dice che la squadra sa di dover migliorare e fa capire che senza Berisha la situazione cambia. Non nasconde le difficoltà, ma punta a lavorare per migliorare in vista della sfida. La squadra si prepara a una partita importante, con l’obiettivo di fare risultato.

La conferenza di Eusebio Di Francesco in vista di Lecce-Udinese, sfida valida per la 24ª giornata della Serie A 202526, racconta una squadra impegnata a modulare la propria linea difensiva, valutare opzioni di reparto e monitorare lo stato fisico dei singoli. Un quadro tattico chiaro, mirato a sfruttare le situazioni di match con lucidità e pragmatismo. La difesa a tre resta una possibilità dinamicamente adattabile in funzione dell’avversario e delle risorse disponibili, già impiegata in precedenti occasioni. In questa prospettiva, la squadra può alternare la disposizione difensiva con l’obiettivo di preservare equilibrio ed efficacia, valutando in momenti specifici la possibilità di un attacco a due per intensificare la fase offensiva senza sacrificare la solidità dietro. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Di Francesco pre Lecce-Udinese: «Sappiamo di dover migliorare, senza Berisha. In futuro...»

Eusebio Di Francesco si presenta in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Udinese.

Nella conferenza stampa pre partita tra Lecce e Lazio, l’allenatore Eusebio Di Francesco ha condiviso le sue impressioni su Cheddira e aggiornamenti sul rientro di Berisha.

