Akinsanmiro, centrocampista dell’Inter in prestito al Pisa, rivela le emozioni e le sfide di un percorso che l’ha portato a ricevere la convocazione con la Nigeria. Un momento intenso che ha segnato la sua crescita, dopo aver deciso di prendersi una pausa dal calcio. La sua storia è un esempio di determinazione e passione, pronta a ispirare tifosi e appassionati di sport.

© Internews24.com - Akinsanmiro svela: «Quando ho ricevuto la convocazione con la Nigeria ho pianto! Per un periodo ho preso una pausa dal calcio per…» Inter News 24 Il centrocampista dell'Inter, in prestito al Pisa, Ebenezer Akinsanmiro, si è raccontato così in merito alla sua convocazione con la Nigeria. Ebenezer Akinsanmiro vivrà il sogno della Coppa d'Africa. Il centrocampista del Pisa, cresciuto nel vivaio dell' Inter, ha confessato al Daily Post Nigeria la sua incredulità per la convocazione con le "Super Eagles", accolta con un pianto liberatorio dopo le esclusioni dalle selezioni giovanili. LEGGI ANCHE: Akinsanmiro Inter, il gioiello della Primavera incanta il Pisa: per appena 1 milione Marotta può riprenderlo! Il piano Oltre a ricordare il fondamentale supporto della famiglia e il suo curioso passato da barbiere professionista, il talento di scuola nerazzurra ha svelato di ispirarsi alle gesta di leggende come Obi Mikel e Jay-Jay Okocha, studiati attentamente su YouTube non avendo avuto la possibilità di guardare molto calcio in TV durante l'infanzia.

