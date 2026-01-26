Tra Roma e Milan vince l’Inter | Allegri stavolta il muso è troppo corto Il Diavolo rallenta

Nella sfida tra Roma e Milan all'Olimpico, il risultato finale è stato 1-1. Il Milan di Allegri, che aveva aperto le marcature con De Winter, è stato raggiunto dalla Roma di Gasperini grazie a un rigore di Pellegrini. La partita ha evidenziato un equilibrio tra le due squadre, con il Milan che rallenta la sua corsa, mentre l’Inter si conferma in vantaggio tra le grandi del campionato.

Si tratta, di fatto, della prima 'spallata' al campionato ma, per il 'CorSera', "la sensazione è che il lungo derby milanese per lo Scudetto sia comunque ancora aperto". Il Milan di Massimiliano Allegri, infatti, a Roma, ha rallentato, non ha tenuto il passo della capolista, ma ha infilato il 21° risultato utile consecutivo in campionato (striscia aperta più lunga in Europa) e ha dato prova di solidità. La Roma di Gian Piero Gasperini, infatti, ha assaltato il Diavolo per tutto il primo tempo: il Milan è rimasto in piedi grazie alle parate di Mike Maignan. Poi, nella ripresa, è passato con il colpo di testa di Koni De Winter prima di essere riacciuffato dai padroni di casa grazie al calcio di rigore concesso per un fallo di mani di Davide Bartesaghi e realizzato da Lorenzo Pellegrini. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

