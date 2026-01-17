Allegri oltre il ‘corto muso’ | il suo Milan dà la caccia all’Inter premiato da questi numeri

Il Milan di Massimiliano Allegri sta dimostrando, attraverso dati e statistiche, di poter competere con l’Inter nella corsa allo Scudetto. Nonostante le critiche, i numeri evidenziano una squadra solida e costante, capace di affrontare le sfide del campionato. Questa analisi invita a osservare con attenzione le performance dei rossoneri, che si presentano come una delle candidate principali alla conquista del titolo.

Il Milan di Massimiliano Allegri, spesso accusato di giocare male e di avere fortuna, può lottare per lo Scudetto con l'Inter fino al termine del campionato? I numeri direbbero proprio di sì. Il tecnico livornese è andato ben oltre il 'corto muso' Fortunato, gioca male, non merita i successi: questo e tanto altro si dice e si scrive sul Milan di Massimiliano Allegri. Eppure la squadra rossonera, dopo 20 giornate di campionato, ha totalizzato 43 punti, si trova al secondo posto nella classifica di Serie A ed è incollata all'Inter capolista (46) nonostante tutti dicano che i nerazzurri sono più forti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

