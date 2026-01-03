Milan Allegri dopo la vittoria di Cagliari | Scudetto? Inutile parlarne Bisogna fare punti

Dopo la vittoria contro il Cagliari, l’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, ha sottolineato l’importanza di concentrare l’attenzione sui punti in classifica, evitando di parlare di scudetto. In un intervento a ‘DAZN’, Allegri ha evidenziato che l’obiettivo principale è continuare a raccogliere risultati positivi, mantenendo un approccio realistico e concentrato sul lavoro quotidiano, senza lasciarsi distrarre da considerazioni di lungo termine.

