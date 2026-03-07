Derby Milan-Inter Allegri | Sfida speciale vogliamo punti per la Champions

Il derby tra Milan e Inter si avvicina, generando grande attesa tra tifosi e addetti ai lavori. Alla vigilia della partita, il tecnico del Milan ha dichiarato che si tratta di una sfida speciale e che la squadra punta a ottenere punti fondamentali per la qualificazione in Champions League. Allegri ha anche evidenziato la difficoltà dell’avversario, sottolineando l’importanza del confronto.

Il tecnico rossonero nella conferenza stampa della vigilia: "Nerazzurri i più forti del campionato. Obiettivo tornare in Europa" Il derby tra Milan e Inter si avvicina e l'attesa cresce. Alla vigilia della sfida, il tecnico rossonero Max Allegri ha presentato la gara sottolineando l'importanza della partita e la difficoltà dell'avversario. La stracittadina di Milano mette di fronte la prima e la seconda della classifica e promette spettacolo, con tre punti che potrebbero pesare molto nella corsa agli obiettivi stagionali. Il match è in programma domenica 8 marzo alle ore 20:45 a San Siro. Nella sfida d'andata i rossoneri si sono imposti per 1-0 grazie al gol di Pulisic e alle parate di Maignan.

