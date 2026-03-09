Allarme in serata a Bedonia | incendio a partire dalla canna fumaria

Nella serata di lunedì 9 marzo, un incendio si è sviluppato in un’abitazione situata in via dello Sport a Bedonia. Le fiamme sono partite dalla canna fumaria e hanno coinvolto l’edificio, richiedendo l’intervento dei Vigili del Fuoco. Sul posto sono arrivati anche i soccorritori, che hanno lavorato per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area.

Nella serata di lunedì 9 marzo si è sviluppato un incendio in un'abitazione in via dello Sport a Bedonia. Il rogo sarebbe partito dalla canna fumaria. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco di Borgotaro. Gli operatori del 125 hanno lavorato per spegnere le fiamme. Sul posto anche una pattugli dei carabinieri della stazione di Bedonia. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.