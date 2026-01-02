Un altro incendio partito dalla canna fumaria | pronto intervento dei pompieri

Un incendio si è sviluppato nella canna fumaria di un'abitazione a Merate, richiedendo l'intervento dei vigili del fuoco nel tardo pomeriggio di Capodanno. Dopo i recenti casi a Valgreghentino e Cassago Brianza, questa nuova situazione sottolinea l'importanza di controlli regolari e manutenzione delle canne fumarie per prevenire rischi e garantire la sicurezza domestica.

Un altro incendio alla canna fumaria di un'abitazione. Dopo i recenti casi registrati a Valgreghentino e a Cassago Brianza, i vigili del fuoco sono dovuti intervenire anche nel tardo pomeriggio di Capodanno in via Adamello a Merate per sedare il rogo partito da una canna fumaria interessando poi.

