Alla scoperta dei tartufi a Palermo un corso per conseguire il permesso di ricerca e raccolta valido in tutta Italia

A Palermo, dal 26 marzo al 12 aprile 2026, il Gruppo Micologico Siciliano organizza un corso dedicato alla ricerca e raccolta dei tartufi. L’iniziativa permette ai partecipanti di ottenere il permesso valido in tutta Italia per la ricerca di questi funghi sotterranei. L’obiettivo è fornire le competenze necessarie per riconoscere e raccogliere i tartufi, che sono ormai noti anche in Sicilia.

Ad organizzarlo, nei locali dell'Istituto Zootecnico di via Roccazzo, è Il Gruppo Micologico Siciliano. Quattro lezioni frontali in aula e due pratiche in bosco, poi l'esame di idoneità Il Gruppo Micologico Siciliano organizza a Palermo dal 26 marzo al 12 aprile 2026 un corso sui tartufi, gli apprezzati e ricercati funghi che crescono sottoterra la cui presenza è ormai nota e risaputa anche in Sicilia. Il corso, previsto dalla legge regionale numero 35 del 2020, si articolerà in lezioni frontali in aula presso l’Istituto Sperimentale Zootecnico di via Roccazzo, 85 dalle 16 alle 19 nei giorni 26 e 27 marzo e 9 e 20 aprile, e in lezioni pratiche in bosco con escursioni in programma il 28 marzo e il 12 aprile. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

