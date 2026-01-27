la famiglia beckham a parigi per sostenere victoria e brooklyn reagisce sui social

La famiglia Beckham si riunisce a Parigi per sostenere Victoria e Brooklyn. Dopo la discussione sui social con il figlio, hanno mostrato unità e solidarietà pubblicamente, sottolineando il valore della famiglia in momenti di difficoltà. Un gesto che evidenzia l’importanza di mantenere il sostegno reciproco anche nelle situazioni più complesse.

La famiglia Beckham si è riunita a Parigi per festeggiare Victoria che, durante la settimana della moda francese, ha ricevuto l'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine Nazionale delle Arti e delle Lettere. Tutti presenti tranne, ovviamente, Brooklyn Beckham e la moglie Nicola Peltz che ormai non hanno più rapporti con David e Victoria. Dopo le polemiche lanciate dal figlio primogenito attraverso i social, David e Victoria hanno scelto un'occasione solenne per tornare in pubblico con tutto il resto della famiglia. Erano infatti presenti gli altri figli Harper, Cruz e Romeo con le rispettive fidanzate Jackie Apostel e Kim Turnbull. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

La famiglia Beckham si è riunita a Parigi per la settimana della moda e un riconoscimento a Victoria.

Recentemente, Brooklyn Beckham ha condiviso pubblicamente alcune accuse nei confronti dei genitori Victoria e David Beckham, dando origine a una discussione sui social.

Argomenti discussi: I conflitti nella famiglia Beckham, spiegati; Brooklyn Beckham accusa la famiglia: mi ha manipolato; Il ballo inappropriato con la madre Victoria e tutte le accuse di Brooklyn Beckham contro i genitori; Brooklyn Beckham chiude con i genitori: Oppresso da sempre, umiliato il giorno del mio matrimonio.

