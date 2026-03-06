Brooklyn Beckham è furioso per gli auguri di compleanno social dei genitori David e Victoria | Si tratta proprio di uno di quei gesti di facciata che odia

Brooklyn Beckham ha espresso il suo scontento sui social riguardo agli auguri di compleanno dei genitori, David e Victoria. Secondo fonti britanniche, i post pubblicati dai due hanno suscitato la reazione di Brooklyn, che li ha definiti gesti di facciata e li ha criticati pubblicamente. La vicenda riguarda esclusivamente la reazione del figlio ai messaggi pubblicati dai genitori sui social media.

Nel suo famoso sfogo social, il ventisettenne aveva infatti accusato i genitori di aver sempre considerato prioritario mantenere un’immagine familiare impeccabile, anche a costo di distorcere la realtà. Brooklyn aveva raccontato di aver dovuto a lungo adattarsi a questa narrazione, diventandone parte integrante. Fino a quando il peso di sostenere un’immagine che non sentiva autentica era diventato ingestibile. Sarebbe nata anche da questo la decisione di allontanarsi dalla madre e dal padre (colpevoli inoltre di aver «provato senza sosta a rovinare la mia relazione con Nicola Peltz, fin da prima del matrimonio»). Nei post di compleanno... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

